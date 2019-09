Contra, ct Romania: “Chiriches è stato un grande colpo per il Sassuolo”

Nell’ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato, il Sassuolo ha acquistato dal Napoli il difensore Vlad Chiriches. A cinque giorni dal suo trasferimento il neroverde, il ct della Nazionale romena Cosmin Contra, ex-giocatore del Milan, ne ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Se gli infortuni lo lasciano in pace, Vlad è un giocatore molto importante per noi e per il Sassuolo. I neroverdi hanno fatto un grande acquisto, spendendo bei soldi, quindi penso lo utilizzeranno da titolare. Se giocasse spesso dal primo minuto, sarebbe meglio anche per la Nazionale. Non so perché abbia lasciato Napoli, l’ultima volta che ho parlato con Ancelotti mi ha assicurato che il calciatore era importante anche per lui. Penso che dopo i due infortuni gravi sia cambiato qualcosa tra lui e la società. E poi Vlad voleva giocare di più da titolare e per questo ha scelto il Sassuolo“.

Foto: twitter Sassuolo