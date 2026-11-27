Continuano i guai di Musiala: infortunio muscolare alla coscia. Il report del Bayern e i tempi di recupero

27/11/2026 | 16:03:02

Ennesimo infortunio in casa Bayern Monaco. Dopo gli stop di Saibari, Neuer, Kane, Olise e Gnabry, adesso si è anche fermato Jamal Musiala. Al centro delle polemiche per le dichiarazioni di Rummenigge sul suo stato neurologico, ha subìto una lesione muscolare alla coscia sinistra. Il tedesco dovrebbe stare ai box per circa 4-6 settimane. Il comunicato: “Il team medico del FC Bayern ha confermato venerdì che Jamal Musiala ha subito un infortunio muscolare al muscolo posteriore della coscia destra e pertanto sarà fuori campo fino a nuovo avviso”.

Foto: Instagram Musiala