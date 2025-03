Continuano gli ottavi di Champions League

Oggi ci sarà il secondo round di andata degli ottavi di Champions League.

A Rotterdam l’Inter si gioca l’andata degli ottavi di Champions League in piena emergenza: degli esterni il solo disponibile è Dumfries, gli altri tutti fermi ai box. L’Inter è ancora in corsa in tutte le competizioni, dovrà essere bravo Inzaghi a trovare un equilibrio. Il Feyenoord dal canto suo ha la sola Champions League per provare a puntare un trofeo: eliminato dalla coppa nazionale dal PSV, in campionato è lontano dalle posizioni di vertice.

Dopo il derby spagnolo il mercoledì di Champions League regala un altro derby, quello tedesco tra aspirine e bavaresi. Lo scorso anno il Bayern guidato da Xabi Alonso ha spodestato il Bayern Monaco vincendo il campionato. Quest’anno con Kompany alla guida i bavaresi hanno una doppia velocità: in campionato sono primi con punti di margine, in Champions hanno faticato dovendo passare dai playoff. Il Bayern si è invece qualificata di diritto agli ottavi. In stagione i precedenti sorridono alla squadra guidata Xabi Alonso: due pareggi, in campionato, e una vittoria in coppa nazionale.

Tra le sfide più attese della fase a eliminazione diretta c’è senza dubbio quella che si gioca ai piedi della Torre Eiffel tra Paris Saint-Germain e Liverpool. Il PSG affronta un Liverpool che fin qui non ha sbagliato un colpo. È una squadra schiacciasassi. Chi pensava che l’addio di Jurgen Klopp sulla panchina reds avesse potuto lasciare a dubbi o perplessità, si sta ricredendo. Il PSG ha fatto una fatica tremenda nella prima fase della rivisitata UEFA Champions League e infatti la qualificazione ai playoff è arrivata solamente nelle battute finali. I parigini hanno un’arma in più rispetto alla prima parte di stagione: Kvaratskhelia. Il PSG ha dovuto affrontare i francesi del Brest nei playoff, vincendo agilmente entrambi gli scontri. Il Liverpool ha dominato il girone, concedendo solo tre punti agli avversari del PSV a conti già fatti.

Il Benfica ospita il Barcellona ed è una sfida che promette spettacolo. Partita folle, quella che è andata in scena lo scorso 21 gennaio a Lisbona: al termine del primo tempo i lusitani conducevano 3-1 con tripletta di Pavlidis. Risultato in cassaforte? Macché. Nella ripresa è successo di tutto e i catalani l’hanno spuntata 5-4 con il gol del pareggio firmato da Garcia all’86’ e quello del sorpasso da Raphinha addirittura al 96′. Nonostante ciò la squadra catalana sembra avere le carte in regola per passare il turno, ci dovrà essere più attenzione rispetto alla gara del girone.

