Continua la polemica post Psg-Marsiglia. Neymar: “Perché il VAR non ha sanzionato Gonzalez?”

Continuano le “botte” – ora via social – e le polemiche nel post Psg-Marsiglia. Dopo la sconfitta e l’espulsione rimediata nei minuti finali de “le Classique”, Neymar con un tweet piccato ha attaccato il difensore dell’OM Alvaro Gonzalez, reo di aver rivolto degli insulti razzisti al brasiliano. Nel messaggio Neymar attacca il VAR che, in un primo momento lo ha punito per la sua reazione, ma non è poi intervenuto per gli epiteti offensivi rivolti dal Gonzalez. Già durante l’incontro l’asso del Psg ha provato a richiamare l’attenzione dell’arbitro per le offese subite, ma, in assenza di immagini televisive, Neymar ha potuto rimediare solo un’espulsione.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Foto: Twitter Psg