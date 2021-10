Continua il momento d’oro di Lorenzo Lucca: eletto miglior giocatore del mese dall’AIC

Il momento d’oro di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, prosegue. L’AIC ha infatti deciso di premiarlo come calciatore del mese di settembre. Ecco la nota:

“Lorenzo Lucca ha 21 anni, è alto due metri e uno, gioca centravanti ed è capocannoniere della Serie B. Forse non vi serve molto altro, oltre queste poche informazioni, per appassionarvi a lui, pur senza aver visto neanche un minuto di una sua partita. A settembre ha segnato 3 gol in 4 partite e ha vinto il premio Calciatore AIC di settembre di Serie B, superando nelle votazioni Di Mariano, Partipilo e Gori. In queste settimane il nome di Lucca è sulla bocca di tutti, compresa quella del CT Roberto Mancini: «Lucca è forte, ma c’è un problema di concomitanza con l’Under 21 che deve qualificarsi agli Europei. A volte dobbiamo trovare un accordo e lasciare lì dei giocatori che potrebbero iniziare un percorso nella Nazionale A», come se Lucca sia solo momentaneamente in prestito agli azzurrini.

Nei suoi gol Lucca ha mostrato un repertorio da centravanti classico, ma con una forza fisica straripante e quasi impossibile da gestire per i difensori avversari. È alto più di due metri, è potente e veloce. Il suo allenatore, Luca D’Angelo, ha dichiarato che è «bello da allenare». Il modo in cui manipola le difese con il suo corpo – con le protezioni palla, gli stacchi di testa, gli scatti – è uno dei vantaggi tattici strutturali più evidenti del Pisa, squadra rivelazione di questa Serie B, primo incontrastato finora con 6 vittorie e 1 pareggio”.