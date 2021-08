Tutto confermato: Contini è il nuovo portiere del Crotone

Che Nikita Contini sarebbe stato diventato il portiere del Crotone, lo avevamo anticipato lo scorso 14 agosto. Adesso è anche ufficiale. L’estremo difensore si trasferisce dal Napoli in Calabria con la formula del prestito, come annunciato dal club rossoblù tramite la seguente nota:

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Ssc Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini. Nato il 21 maggio 1996 a Cherkasy in Ucraina ma di sola nazionalità italiana, Nikita è reduce dall’esperienza con il Napoli, squadra con la quale è cresciuto calcisticamente. Ha maturato esperienza negli ultimi anni giocando in prestito in C e in B: proprio in cadetteria, nella stagione 2019/20 si è messo in mostra come uno dei migliori della categoria.

Il neo portiere pitagorico ha da poco firmato il contratto con gli squali nella sede rossoblù alla presenza del Presidente Gianni Vrenna. Molto reattivo fra i pali, è un portiere dall’indiscutibile affidabilità, coraggioso e dalla grande personalità.

Da oggi è pronto ad abbassare la saracinesca della porta pitagorica!

Benvenuto Nikita!”.

Foto: Twitter Crotone