Contini: “Il calcio di oggi è una pagliacciata, il pallone è una cosa seria. Meglio darci al ballo”

23/02/2026 | 11:07:37

Il terzo portiere del Napoli Nikita Contini si è espresso su Instagram, tornando sui fatti avvenuti contro l’Atalanta: “PENSIERO NOTTURNO: Però… che bello il calcio dei contrasti veri, delle botte vere, degli insulti veri, delle vere entrate, degli arbitraggi veri, dei tifosi che possano venire ovunque… E chi più ne ha più ne metta, potrei continuare.. e non poco… Ma che pagliacciata il Calcio di oggi. O’ pallon’ è na cosa seria! Altrimenti.. meglio che ci diamo al ballo”.

