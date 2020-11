Conti: “Vogliamo il massimo risultato per dare continuità. Giampaolo sta bene e tornerà presto, è sempre vicino a noi”

Francesco Conti, vice di Giampaolo al Torino, lo sostituirà anche per la gara con la Sampdoria, valida per la nona giornata di Serie A 2020-21. Conti ha parlato così della partita a Torino Channel:

“Le condizioni del mister sono buone, non è con noi ma mentalmente ci è vicino. A stretto giro tornerà, nessun problema, ma domani ci sarò ancora io.

Vogliamo ottenere il massimo risultato attraverso una prestazione che dia continuità alle ultime. Il risultato sarà figlio della prestazione.

3-5-2 o 4-3-1-2? La squadra può gestire entrambi i sistemi di gioco, il 3-5-2 è un’opzione che ci riserviamo per sfruttare al meglio le caratteristiche in base alle partite. E’ una risorsa.

Millico? Sta bene, è appena rientrato e lavora seriamente. La batteria di attaccante ha pedine di valore: lui sta sgomitando, se continua così troverà spazio”.

Foto: sito Torino ufficiale