Conti: “Speravo di arrivare ad agosto ma ci sono state problematiche. Sono a disposizione di tecnico e società”

Il neo acquisto della Sampdoria Andrea Conti si è così presentato ai nuovi tifosi blucerchiati: “Spero di fare bene e meritare la riconferma: speravo di arrivare già ad agosto, ma ci sono state delle problematiche che non conosco. È una grandissima piazza, con ottimi giocatori, non ho esitato un attimo prima di dire sì. Posso dare tanta voglia di fare, ho sete di rivalsa dopo anni non positivi a livello personale, spero di essere utile già per la partita di sabato. Nei piani del mister mi vedo terzino, ma non ho problemi ad adattarmi a qualsiasi richiesta del tecnico. Sono a completa disposizione dell’allenatore e della società”.

FOTO: twitter sampdoria