Conti: “Situazione non semplice, ci servono 27 punti”

Il difensore del Parma, Andrea Conti, è stato presentato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “La situazione non è semplice, ma abbiamo giocatori di alto livello. Domenica parte un nuovo campionato, siamo convinti raggiungeremo l’obiettivo. D’Aversa lo conosco da anni e so come lavora e che gioco vuole. L’ho sentito spesso, anche nell’estate scorsa, avevo bisogno di cambiare e ho scelto di venire qui anche per la società, seria e storica. Possiamo fare bene”.

Lotta salvezza: “Io ho lottato per salvarmi in passato, so cosa significa. Con la squadra che abbiamo sappiamo che l’obiettivo è difficile, le altre lotteranno fino alla fine, ma siamo un ottimo gruppo con ottimi giocatori e già da domenica partirà un nuovo campionato per fare questi 27 punti”.

Cosa vi siete detti in ritiro? “Lo vedo come uno stare insieme per conoscerci meglio, non come una punizione. Stiamo sfruttando questi giorni per conoscerci e siamo tutti convinti che sia giusto restare qui e condividere i momenti insieme. Il confronto dopo Napoli? Confronto classico, abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo concesso due gol per errori nostri”.

