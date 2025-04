Conti alza bandiera bianca: “Sono esausto. Troppi infortuni, devo ritirarmi”

Andrea Conti dice basta. L’ex terzino, gioiellino dell’Atalanta, passato poi al Milan, Reduce dall’esperienza alla Sampdoria, dice stop. Gli infortuni gli fanno alzare bandiera bianca.

Alla Gazzetta dello Sport, il giocatore si racconta s annuncia il ritiro: “Sono esausto. Sono anni che combatto con infortuni e delusioni. Sono svincolato da dieci mesi e nelle ultime tre stagioni ho giocato appena nove partite. Bisogna essere consapevoli della propria situazione, io non ce la faccio più e questa sarà la mia decisione definitiva. Pian piano ho perso la speranza – ha proseguito -. Sapevo che dopo la fine del contratto con la Samp non sarebbe stato facile e ne ho avuto riscontro in questi mesi, in cui nessuno mi ha chiamato. Quindi meglio accettare che è finita e andare avanti”.

Il problema al ginocchio lo ha perseguitato per gran parte della sua carriera. Si può dire, forse, che sia stato il suo più grande avversario che non è riuscito a battere: “Non c’è un giorno in cui apro gli occhi e non penso al mio ginocchio. Parlo di momenti della vita, non solo mentre gioco. Un esempio? Non riesco ad abbassarmi sulle ginocchia, a piegarmi”.

