Contestazione tifosi Milan. Cori per Paolo Maldini

24/05/2025 | 18:13:18

Manifestazione in corso dei tifosi del Milan per protestare contro la società. Manifestazione che ha visto anche cori per Paolo Maldini, l’ex capitano rossonero ed ex direttore dell’area tecnica del club che insieme a Massara fu licenziato dopo la stagione 2022/2023 e di cui molti tifosi invocano il ritorno. “Paolo Maldini, Paolo olé”, ha intonato la Curva seguita da tutti i sostenitori rossoneri.

Foto: Instagram personale