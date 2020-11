Conte: “Zona rossa? Certo che influisce”

Domani si gioca Atalanta-Inter a Bergamo ed è stata fatta una domanda a riguardo della zona rossa nella conferenza stampa di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter ha risposto così:

“Certo che influisce la zona rossa, siamo più colpiti rispetto a prima, sia i calciatori che le loro famiglie a casa.

Ci si allena e si fanno partite su partite senza giocatori perchè sono positivi o perchè si stanno negativizzando, oppure tornano in gruppo ma non sono pronti. E’ dura per tutti questa situazione ma va affrontata, spesso ci si dimentica ma al di là dell’aspetto sportivo c’è quello umano. Non è semplice gestire questo momento”.

Foto: Instagram Inter