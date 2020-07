Conte: “Voglio vedere entusiasmo e determinazione. Di Biagio è molto preparato”

Nella giornata di giovedì torna in campo l’Inter. Alla vigilia della sfida del Mazza contro la Spal, il tecnico Antonio Conte ha parlato ai canali ufficiali: “Vogliamo continuare su questa buona strada. Dobbiamo avere lo stesso entusiasmo e la stessa voglia mostrata nelle ultime partite, cercando di dare il massimo e ottenere i tre punti che sarebbero molto importanti”.

L’allenatore dei nerazzurri ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi calciatori: “Moses è a disposizione, Barella ha iniziato a incrementare il lavoro col pallone e speriamo di averlo a Roma, Sensi continua le sue cure, Lukaku sta smaltendo questa contrattura e anche lui speriamo di averlo quanto prima, su Vecino non posso ancora dare informazioni certe”.

Una gara che nasconde insidie per l’Inter: “Le insidie sono quelle di affrontare il match non con la giusta determinazione e attenzione fin dal fischio d’inizio. Affrontiamo una squadra che ha una classifica deficitaria, ma non dimentichiamo che avranno grandi stimoli perché affrontano l’Inter, per cui bisognerà fare grande attenzione . Conterà molto il nostro atteggiamento”.

Antonio Conte incontrerà Gigi Di Biagio: “Stiamo parlando di un ragazzo molto serio, preparato, che sa quello che vuole. Ha preso una situazione abbastanza delicata, ma sono esperienze che ho fatto anche io ed è giusto che le faccia”.

Foto: Conte Twitter ufficiale Inter