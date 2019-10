Conte: “Vogliamo rispetto. Sono amareggiato, molte situazioni sono state indirizzate”

Antonio Conte, dopo Barcellona-Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sull’arbitraggio: “Sono amareggiato. Ho visto molte situazioni che sono state indirizzate. E indirizzate non nella giusta maniera. E questo mi dispiace. Non solo il rigore, tante cose. Non mi sono piaciute tante cose, la sensazione che abbiamo avuto in panchina sin dall’inizio… Non lo so, non mi è piaciuto. L’arbitro è venuto ad ammonirmi, mi ha detto che alla prossima mi avrebbe mandato via. Io ho chiesto rispetto, gli arbitri hanno una bellissima maglia con questa scritta. Devono avere rispetto per chi viene qui a giocare e vuole vincere la partita. Dev’essere reciproco. C’è comunque amarezza, ha arbitrato l’ultima finale di Champions, non stiamo parlando dell’ultimo arrivato che si fa condizionare dal Camp Nou. Non voglio dare alibi ai miei giocatori, sto parlando di una mia sensazione personale”.

Foto: Twitter ufficiale Inter