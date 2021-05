Conte: “Vogliamo dare il massimo in tutte le partite. Contro la Roma c’è stato sempre tanto equilibrio”

Antonio Conte, tecnico nerazzurro, alla vigilia della sfida con la Roma ha parlato così ai microfoni di Inter TV.

Il match di andata è finito 2-2.

“A Roma abbiamo disputato una buonissima partita, c’è stato il rammarico del finale quando ci hanno raggiunti su calcio d’angolo dove non siamo stati prontissimi a prendere le giuste posizioni e loro sono stati molto scaltri a battere subito. La prestazione era stata ottima, contro un’ottima squadra come la Roma”.

Contro la Sampdoria anche sul 5-1 ha continuato a incitare i giocatori, segno che questa squadra gioca sempre con la massima intensità.

“L’obiettivo è quello di cercare sempre il massimo in tutte partite, di essere concentrati per tutti i 90 minuti più il recupero. Penso che i ragazzi contro la Sampdoria abbiamo fatto molto bene infatti ho fatto loro i complimenti perché ho visto delle bellissime giocate, delle situazioni che abbiamo provato in allenamento e sono contento che nonostante numerosi cambi alla fine c’è stato questo risultato e un’ottima prestazione, va dato merito a questi ragazzi che hanno una professionalità indiscussa”.

Lo Scudetto è stato già conquistato ma nelle prossime gare si possono tagliare comunque traguardi significativi, non si toglie il piede dall’acceleratore quindi?

“No, assolutamente anche perché è giusto onorare questa vittoria del campionato nel miglior modo possibile quindi cercando di giocare tutte le partite con grandissima serietà e professionalità. Come ho già detto, la vittoria deve essere fissa nel nostro cervello, quindi mancano 3 partite, anche con squadre importanti, vogliamo onorare lo Scudetto conquistato e dare il massimo in campo”.

Che Roma si aspetta di vedere domani?

“La Roma è un’ottima squadra quindi ci aspettiamo una formazione che ha voglia di finire nel miglior modo possibile la stagione. Dopo che affronteranno noi avranno il derby, che è una partita molto sentita quindi non avranno nessuna intenzione di mollare. Sono un’ottima squadra guidata da un ottimo allenatore come Fonseca, quindi ci aspettiamo una bella partita. Nelle mie due stagioni abbiamo fatto solo pareggi contro la Roma e questa è la testimonianza che c’è stato e ci sarà tantissimo equilibrio”.