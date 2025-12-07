Conte: “Viviamo difficoltà oggettive, avrebbero ammazzato chiunque. Speriamo di recuperare Lobotka e Gutierrez”

07/12/2025 | 23:53:00

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza dopo la vittoria sulla Juventus: “Abbiamo iniziato questo ciclo con impegni provanti. Dopo l’Atalanta non potevamo sbagliare col Qarabag, poi a Roma contro la capolista, poi la Coppa Italia dove siamo andati avanti e infine la Juve. Mercoledì altra gara importante contro il Benfica. Mi sento di dire grazie ai ragazzi, perchè in un momento di grande difficoltà oggettiva, anche Lobo infortunato. Situazioni che potrebbero ammazzare chiunque, ma non noi. Meriti ai calciatori, che si sono caricati di grandi responsabilità dimostrando grande crescita da uomini. L’entusiasmo che esce da loro è evidente, se no non fai queste vittorie. La squadra. Ha reagito e lo sta facendo. Speriamo a breve di recuperare Gutierrez. Spero che tra due partite anche Lobo possa essere recuperato, gli altri sono lungoreggenti. I ragazzi stanno facendo cose che il tifoso dovrebbe andarne orgoglioso. Giocare al Maradona è una spinta emotiva importante. Sappiamo bene cosa significa anche per l’avversario venire qui, vogliamo continuare questa situazione. Non dico altro perché siamo molto scaramantici. Si chiude un’annata da imbattuti e siamo molto contenti”.

Foto: Instagram Napoli