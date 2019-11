Conte: “Vittoria voluta, contento per non aver preso gol. Investiremo sul mercato. Barella? Spero nulla di grave”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo il successo con il Torino ai microfoni di DAZN: “La cosa che mi rende più contento è non aver subito gol, vittoria fortemente voluta su un campo difficile. Borja Valero ha lavorato tanto, stando in silenzio e aspettando il suo momento. Ho ragazzi che stanno sempre lì sul pezzo. E’ un piacere averli e allenarli. Come anche Dimarco. E’ veramente un piacere. Sono molto felice per Borja e Federico. Barella? Mi auguro che l’infortunio di Barella non sia nulla di grave. Barella è cresciuto in maniera esponenziale, è importante per noi. Mi auguro che gli esami non diano esiti disastrosi. Mercato? Abbiamo dato via 3 giocatori importanti come Icardi, Nainggolan e Perisic. Li abbiamo ceduti, ma non abbiamo incassato economicamente. Potremmo avere non un tesoretto, ma un tesoro importante da investire. Lautaro e Lukaku hanno 22 e 26 anni. Sono potenziali attaccanti dell’Inter per 6-7 anni sicuri. Stanno crescendo in maniera esponenziale, sono felice. E oggi potevano fare anche più gol. E fanno bene anche la fase di non possesso, non è facile trovare attaccanti così”.