Conte: “Vittoria pesante. Scudetto? C’è da crescere tanto, ma quando vinci 5 gare così…”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio: “Partita che va divisa in due. Bisogna essere onesti e dire che Handanovic ha fatto un paio di ottime parate dopo il nostro vantaggio. Nella ripresa però l’Inter ha dominato e consolidato il successo. Non ricordo che la Lazio abbia fatto niente di particolare nel secondo tempo. Vittoria pesante contro una squadra molto forte, che fa paura anche sui calci d’angolo. Non mi muove di una virgola quando parlate di scudetto. Avete visto oggi che difficoltà abbiamo avuto. Ma al tempo stesso non fai cinque vittorie su cinque così, vengono dal lavoro e da una mentalità che si sta piano piano consolidando. C’è da crescere tanto”, ha chiuso Conte.

Foto: Twitter ufficiale Inter