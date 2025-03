Conte: “Vittoria meritata. Per quanto creato non dovevamo arrivare al 95′ ancora in bilico”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare tutto quello che abbiamo creato e gestire meglio il finale, non dimentichiamoci che ultimamente abbiamo lasciato dei punti nel finale. Detto questo i ragazzi sono stati molto bravi, hanno creato tanto e a livello realizzativo dobbiamo essere più cattivi”.

Ha stuzzicato i suoi attaccanti in settimana?

“Ognuno di noi ha una propria storia, quando parlo dico la verità. Per quello che abbiamo creato devono fare molti più gol e migliorare e non arrivare al 95′ con il risultato ancora in bilico, rischiando la beffa, come accaduto con Lazio e Roma. Le squadre, quando si costruiscono, non devi tralasciare niente”.

Lukaku, se non fa gol, è comunque funzionale.

“Le prestazioni di Romelu stanno crescendo, quella con l’Inter e oggi sono state le sue due migliori da quando è a Napoli. Sa che deve essere dominante, se lo è abbiamo più possibilità di vittorie. Adeso sta in un buon momento di forma, abbiamo bisogno di lui come di tutti. Rimangono 10 finali, cui dobbiamo dare tutto. Dovrò fare delle scelte, senza guardare in faccia nessuno. Chi sta meglio gioca, il sistema migliore verrà utilizzato. Nella grande emergenza, siamo ancora là: questo dimostra la serietà di questi ragazzi e del lavoro che stiamo facendo, Vogliamo rimanere a dare fastidio fino alla fine”.

Il Napoli deve sputare sangue, come disse alla sua prima Juve?

“Lì vedevo dei cedimenti e c’era un Milan stellare. Davanti abbiamo una squadra che ha tutto e che è stata costruita negli anni per essere vincente. Guardiamo a noi stessi, ci sono diversi obiettivi da raggiungere. In 10 partite c’è un campionato da giocare: noi siamo lì e dobbiamo pensare in grande, quello che abbiamo fatto è tutto guadagnato. Il pubblico lo merita, la passione io l’ho sentita fin dalla prima giornata. Ci hanno sempre creduto e noi stiamo ripagando la loro fiducia, ma da domani si pensa alla prossima partita che sarà molto dura”.

Foto: sito Napoli