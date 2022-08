Conte: “Vittoria meritata, inizio ottimale per far crescere la fiducia nei calciatori”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato a Sky Sports dopo il successo contro il Wolverhampton.

Queste le sue parole: “Alla fine, la prestazione è buona se consideriamo un po’ il tutto, nel primo tempo abbiamo rischiato un po’ ma nella ripresa abbiamo meritato di vincere creando tante occasioni. Non dimenticate che la scorsa stagione, contro tutti i club con cui abbiamo giocato finora, avevamo perso. Adesso invece abbiamo ottenuto sette punti. Inizio ottimale, in particolare per far crescere la fiducia nei calciatori”.

Foto: sito Tottenham