Conte: “Vincere a Napoli è molto difficile. Impresa inaspettata. Futuro? Con il presidente ho un ottimo rapporto”

23/05/2025 | 23:31:16

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dello Scudetto.

Queste le sue parole: “E’ qualcosa di fantastico. Oggi, quando siamo arrivati al campo, è stato difficile arrivarci: non so quanta gente c’era, mi è balenato un pensiero. Deludere tutta questa gente ce lo saremmo portato dietro per parecchio. I ragazzi sono stati fantastici, c’era parecchia pressione e hanno fatto un campionato fantastico. Si sono rimessi in discussione quelli che c’erano due anni fa e l’anno scorso sono arrivati decimi, tra vecchi e nuovi si è creato un bellissimo gruppo”.

E’ l’impresa migliore della tua carriera? “Sicuramente è stata la più inaspettata, difficile e stimolante come sfida. Venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di riprendere un po’ tutto che si era sfasciato l’anno scorso convincendo qualcuno a rimanere: se guardiamo all’inizio con lo 0-0 col Modena la sconfitta di Verona e oggi stiamo festeggiando lo scudetto, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Il merito va tutto ai ragazzi. Vincere a Napoli è difficile, questi ragazzi ci stanno riuscendo per la seconda volta in due anni. Sono ragazzi seri, non parti in una squadra che gioca sempre per vincere”.

Rimarrai il prossimo anno? “Noi ci stiamo godendo tutto, con il presidente ho un ottimo rapporto. Abbiamo avuto quest’anno la possibilità di conoscerci, siamo due vincenti anche se magari in maniera diversa”.

Foto: sito Napoli