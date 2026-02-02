Conte vince la Panchina d’oro: superati Gasperini e Fabregas

02/02/2026 | 13:57:54

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha ricevuto la quinta Panchina d’oro della sua carriera. Il tecnico salentino ha ricevuto oggi nell’evento a Coverciano il premio riferito alla stagione 2024-25 (20 i voti per lui).

Dietro di lui Gasperini che ha ricevuto 6 voti, al terzo posto Fabregas con 4.

Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Inutile dire che è sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai colleghi, quindi da chi sa cosa vuol dire fare il tecnico tutti i giorni. Voglio condividere il premio coi calciatori, lo staff e tutte le parsone del calcio Napoli”.

Foto: Instagram Conte