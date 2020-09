Conte: “Vidal è un guerriero, nulla di serio. Abbiamo recuperato la credibilità”

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il roboante 5-2 rifilato al Benevento nel recupero della prima giornata. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Questa è una squadra che gioca a calcio, che crea molte situazioni, a volte prendiamo i gol e dovremo lavorare sull’equilibrio. Ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così. Sicuramente abbiamo un lavoro di base di un anno. Questa è la differenza rispetto allo scorso anno. C’è tanto da lavorare, non dimentichiamo che il Benevento veniva da una vittoria: l’approccio è stato giusto. Vidal? Ha ricevuto un colpo alla coscia, ho preferito toglierlo, anche in virtù del risultato. Ho preferisco non rischiare, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Lui è un guerriero, e i guerrieri sono sempre pronti. Alonso? Di mercato non parlo, non parlo di completezza o non completezza dell’organico. Mi interessa lavorare, fare del mio meglio e valorizzare i componenti della rosa. Pirlo-Gattuso? Me la godrò in tv, sapendo che state sottovalutando molto il Napoli, lasciando stare la Juventus. Che vinca il migliore. Favoriti? Noi dobbiamo essere contenti ed entusiasti di questo. Significa che i miei colleghi hanno grande rispetto nei nostri confronti. Significa che l’Inter ha recuperato la credibilità che aveva perso”.

Foto: instagram personale