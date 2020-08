Conte, uno strappo enorme. Ora bisogna fare in fretta, chiarire e decidere

Uno strappo enorme, quello tra Conte e l’Inter. Le dichiarazioni dopo la gara di Bergamo hanno lasciato traccia, anche perché hanno coinvolto la proprietà: quando parla di mancanza di protezione non si tratta più di mercato ma di altro. Sulla forma si può discutere all’infinito, certe cose sarebbe meglio discuterle privatamente. E bisogna capire come la proprietà reagirà dopo dichiarazioni del genere. Conte ha un contratto enorme, circa dodici milioni netti a stagione fino al 2022: soltanto se decidesse di andarsene magari per provare una nuova avventura, rinunciando all’ingaggio, potrebbero aprirsi scenari completamente diversi. E’ normale che si parli di Allegri in chiave Inter, essendo libero da qualsiasi impegno contrattuale, in caso di clamoroso divorzio con l’attuale tecnico. Ma la precedenza va data all’attuale strappo, bisogna fare in fretta e decidere, in pieno mercato. Di sicuro le bordate di Conte hanno lasciato il segno e non si potrà far finta di nulla.

Foto: twitter Inter