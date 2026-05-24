Conte: “Un mese fa ho annunciato l’addio a De Laurentiis. Non sono riuscito a portare compattezza”

24/05/2026 | 21:20:02

Antonio Conte, allenatore del Napoli, annuncia l’addio, come ormai noto.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Un mese fa ho detto ad Aurelio che il mio percorso stava per terminare. Non mi interessava altro. Non sono riuscito a portare compattezza a Napoli, difficile combattere così. Ho visto tanti veleni, sono dei falliti. Queste persone dovrebbero allontanarsi da Napoli. Io sotto questo aspetto ho fallito, ho alzato le mani. Quando le cose non posso cambiarle… Ringrazio il presidente, il tifoso napoletano mi ha capito”.

Foto: sito Napoli