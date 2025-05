Conte, un grande mercato per restare a Napoli. Attesa per l’annuncio

29/05/2025 | 18:01:40

Antonio Conte sempre più vicino alla conferma sulla panchina del Napoli, chiaro rimescolamento di carte rispetto alla tendenza di lunedì. Conte aveva parlato con la Juventus, si era portato avanti con il lavoro, ma evidentemente ha chiesto garanzie che la Juve non gli ha potuto dare. Oppure non le stesse garanzie (un grande mercato) che gli ha dato il Napoli per restare e rispettare il contratto fino al 30 giugno 2027. Ci sono controprove ineluttabili: quando Allegri (che aveva incontrato De Laurentiis a Roma, conferma che il patron temeva scelte diverse di Conte e non lo avrebbe ostacolato per gratitudine e riconoscenza) ha intuito che il club azzurro stava ormai perfezionando gli accordi per la conferma dell’allenatore Campione d’Italia, ha spalancato le porte al Milan trovando un rapido accordo. Passaggio essenziale nel domino delle panchine, aspettando l’annuncio di De Laurentiis. Stamattina avevamo aggiunto che il summit con Conte previsto per sabato sarebbe stato anticipato di almeno un giorno, adesso i tempi possono accorciarsi ulteriormente.

Foto: Instagram Napoli