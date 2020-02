Conte: “Turnover giusto, bene nella ripresa. Handanovic? Lo monitoriamo costantemente, fiducia in Padelli”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria contro il Ludogorets ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo che il primo tempo i ritmi sono stati bassissimi, ci siamo adeguati alla situazione. Il secondo tempo abbiamo cambiato ritmo giocando palla molto più veloce, abbiamo trovato il gol e altre situazioni nelle quali potevamo segnare”.

Le nuove soluzioni tattiche?

“Stiamo provando soluzioni a partita in corso per avere le giuste alternative. Di volta in volta vediamo qual è la situazione migliore per dare qualche cambiamento. Fermo restando che c’è una costante: le due punte”.

Il turnover?

“La nostra strada in Europa League sarà questa, effettuando le rotazioni per dare spazio anche a chi ha giocato un po’ di meno ma merita di avere più spazio. Dobbiamo andare più avanti possibile cercando di continuare su questa linea. Non dimentichiamo che l’Europa League può spappolarti dal punto di vista fisico e mentale”.

La situazione di Handanovic?

“È una situazione che controlliamo di giorno in giorno. Abbiamo fiducia in Daniele Padelli e nel momento in cui sarà pronto riprender il suo posto. Fino a quel momento continuiamo con Padelli”.

