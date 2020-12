Conte: “Tre punti molto importanti contro un’antagonista. Valgono doppio”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato a Sky la vittoria della sua squadra contro il Napoli. Queste le sue parole: “Non era assolutamente una partita facile, il Napoli è veramente un’ottima squadra. È stata una partita molto tattica, non bellissima sicuramente. Sono punti molto importanti contro un’antagonista, una squadra sempre protagonista del campionato: valgono il doppio. Il finale gestito non al meglio? Inevitabile che la squadra sentisse l’importanza della partita, alla fine è venuto un po’ il braccino. Importante vincere queste partite soprattutto per l’aspetto mentale, per poter crescere. È un buon segnale“.

Foto: sito ufficiale Inter