Conte: “Tre punti importanti, ma dobbiamo migliorare. Eriksen? Ho fiducia in lui”

Antonio Conte commenta così la vittoria sofferta dell’Inter sulla Fiorentina ai microfoni di Dazn: “I tre punti sono importanti, però è giusto fare le esatte valutazioni. C’è l’aspetto positivo di aver fatto quattro gol e aver creato tante situazioni. Dragowski è stato molto bravo, la nostra fase offensiva ha creato molte difficoltà alla Fiorentina. Portavamo tanti uomini in attacco, ma non siamo stati così bravi a prepararci per le loro ripartenze. I ragazzi sanno che dobbiamo migliorare, si attacca con un certo numero di uomini e si difende con altrettanti, l’equilibrio è alla base di tutto se si vogliono fare campionati importanti”. Una battuta poi su Eriksen: “Lavoriamo con Christian nella stessa maniera con cui lavoriamo con gli altri. Rispetto a quando è arrivato ha aumentato un po’ i giri del motore. Sta giocando nella posizione ideale, da trequartista dietro le due punte, penso comunque che abbia fatto una buona partita. Bisogna avere fiducia nel calciatore e io ne ho. Si allena bene ed è a disposizione della squadra, spero nella scintilla che possa accenderlo in maniera definitiva”.

Foto: Twitter Inter