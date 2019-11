Conte: “Tranne Godin, in questa rosa nessuno ha vinto niente. Rispetto per Barella e Sensi, ma…”

Dopo le precedenti parole, Antonio Conte è intervenuto anche ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund: “Troppo alto il livello Champions? Non penso, penso più che altro ci siano dei limiti per affrontare campionato e Champions a livello numerico e di rosa. Sono inc…ato nero, a me dà grande fastidio perdere la partita dopo aver giocato questo primo tempo. Io non sto facendo nessuna richiesta al club, noi siamo questi e con questi andremo in battaglia. Poi il club farà le sue valutazioni, io dico solo che tutti quanti abbiamo sbagliato qualcosa nel progettare questa stagione. Noi siamo in emergenza con tre giocatori infortunati, anche le altre squadre hanno infortuni ma nessuno se ne accorge. Noi ce ne accorgiamo. Proprio perché stiamo lavorando assiduamente queste serate mi danno grandi delusioni, poi non so se altri sono abituati a questo tipo di rimonte. Ho capito che bisogna prepararci ad affrontare un’annata dura, dobbiamo migliorare e io mi metto dentro. Stiamo parlando di un gruppo di giocatori che, a parte Godin, nessuno ha vinto niente. Non ci sono giocatori capaci di gestire momenti importanti e difficili. A chi chiediamo? A Barella, che abbiamo preso dal Cagliari? Massimo rispetto per loro, ma purtroppo manca esperienza. A Sensi, arrivato dal Sassuolo? Ai calciatori io dirò sempre grazie, perché stanno dando l’anima e io sto chiedendo anche delle fatiche che alcuni devono sopportare. Dobbiamo stare belli rasoterra, la posizione in campionato non deve nascondere i problemi che ci sono”, ha concluso Conte.

Foto: sito ufficiale Inter