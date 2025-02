Conte: “Tra i primi a parlare dei problemi del VAR, ma fui attaccato da chi oggi se ne lamenta”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Napoli Antonio Conte, in vista della sfida contro la Lazio.

Sugli episodi arbitrali: “Var? Sono stato attaccato quando ne ho parlato e sono stato uno dei primi. Non voglio rientrare in certe discussioni. Mi fa sorridere che molti media anche hanno sposato la mia idea quando sono stati toccati, mentre prima non ho visto tutta questa solidarietà”.

Sull’avversario: “Lazio? Squadra forte, come dissi quando l’affrontammo. Stanno confermando quanto fatto in passato contro di noi. L’abbiamo preparata nella giusta maniera e con fiducia nei nostri mezzi”.

Sulle critiche: “Io ho parlato di mancanza di compattezza di ambiente, non la vedo. Ho già risposto, ora cercate di nuovo un titolo. Dico cose che mi spiace che non vengono colte, mi dispiace che dopo diversi mesi non sia cambiato niente. O ti mangi sta minestra, o ti butti dalla finestra”.

Foto: Instagram Napoli