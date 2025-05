Conte torna nella sua Lecce. Ma l’accoglienza è pessima: fischi e insulti per il tecnico

03/05/2025 | 17:15:13

Il Napoli si accinge a scendere in campo a Lecce, per dare una spallata finale al campionato. Quella odierna non è una partita come le altre per Antonio Conte, leccese di nascita e cresciuto calcisticamente nel vivaio giallorosso. Ma il ritorno da avversario nella sua città natale non è stato accolto con entusiasmo. Al passaggio del pullman azzurro nei pressi dello stadio, infatti, l’allenatore ha ricevuto una pioggia di insulti da parte di diversi tifosi di casa, come documentato da un video pubblicato da Tuttonapoli.net. Accoglienza, che si legge sarà molto simile al suo ingresso in campo. Insomma, la sua Lecce, non accoglierà con clemenza il figlio prodigo, è proprio il caso di dire, nessuno è profeta in casa propria.

Foto: sito Napoli