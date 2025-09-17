Conte torna in Champions League 923 giorni dopo
17/09/2025 | 15:02:28
Antonio Conte prepara il ritorno in panchina in Champions League dopo tanto, troppo tempo. Più precisamente 923 giorni senza Champions per il tecnico leccese, capace di tornare in Europa dalla porta principale con il suo Napoli. Il ritorno dei campani avviene invece dopo oltre due anni. Gli azzurri mancavano da 536 giorni dalla massima competizione europea, l’ultima volta fu nell’ottavo di finale contro il Barcellona con la squadra allora guidata da Calzona, dopo l’esonero di Mazzarri e Rudi Garcia.
Foto: Instagram Napoli