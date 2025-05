Conte: “Temevo il Lecce. Non devo mentire, questa era una tappa importante per lo Scudetto”

03/05/2025 | 21:05:24

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce: “Non devo mentire, questa è stata una tappa importante per lo Scudetto. Una tappa importante, anche se non la più importante. Temevo il Lecce in casa sua, in lotta salvezza, siamo arrivati qui gestendo l’emergenza”.

Conte ricorda le assenze e l’ottimo atteggiamento della sua squadra in tutta la stagione: “E’ sembrato tutto normale, ma oggi ha giocato Olivera da difensore centrale, è la prima volta che l’ha fatto con me. Una squadra che sta rispondendo in tutti gli effettivi, anche Scuffet ha fatto bene a Bologna. Pareggiare o vincere oggi ci cambiava la vita. Ho concluso la partita stressato, non arrabbiato”

Foto: Instagram Napoli