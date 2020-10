Conte: “Superiori al Borussia sul piano dell’intensità. Troppa negatività su di noi”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia del match di campionato con il Genoa, ma è tornato anche a parlare del pareggio casalingo in Champions contro il Borussia Moenchengladbach. Queste le dichiarazioni dell’allenatore salentino: “Se parliamo di intensità, siamo stati sicuramente superiori al Borussia. E non è scontato visto che si tratta di una squadra tedesca. Il risultato poi dipende da diverse componenti, che nelle ultime gare sono andate a nostro sfavore. Io sono soddisfatto dei ragazzi, c’è tanta positività all’interno del gruppo. Percepisco invece troppa negatività dall’esterno, forse qualcuno vuole destabilizzarci o minare le nostre certezze. Le assenze? Non sono un alibi e non lo è neanche per i calciatori che scendono in cmapo, perchè prima di essere atleti sono uomini. So che terranno la barra dritta e non si faranno condizionare”.

Foto: Instagram personale Conte