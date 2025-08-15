Conte suona la carica: “Ritiro finito, pronti per la nuova stagione”

15/08/2025 | 22:30:45

Il tecnico del Napoli Antonio Conte suona la carica sui social dopo la fine del ritiro, il tecnico dei campani ha postato uno scatto nel quale annuncia la fine del ritiro e l’avvio ormai imminente della stagione napoletana: “Dimaro-Castel di Sangro, ritiro finito, pronti ad iniziare una nuova stagione”. Il Napoli campione in carica si avvicinerà alla sfida col Sassuolo per aprire un campionato dove gli azzurri saranno chiamati a difendere il titolo vinto lo scorso maggio, il quarto della storia dei partenopei.