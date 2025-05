Conte sullo scudetto: “Mancano tre finali, abbiamo uno stress sia positivo che negativo”

10/05/2025 | 15:02:30

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa anche del traguardo scudetto, ormai a un passo per i campani: “La sento questa domanda da quando mancavano 10 finali, poi sono diventate 7, 5, ora 3, bisogna giocare 3 finali, prendendole una per una e cercando attraverso il lavoro di vincere sul campo. Dobbiamo essere focalizzati solo su quello su cui ci alleniamo, per evidenziare i difetti degli avversari ed i pregi nostri. E’ una pressione, ma c’è uno stress positivo ed uno negativo”.

FOTO: Instagram Napoli