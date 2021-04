Antonio Conte, tecnico dell’Inter, alla viglia della gara contro il Crotone, in conferenza stampa si è soffermato sull’incontro con il Presidente Zhang arrivato nei giorni scorsi a Milano.“C’è stato un semplice saluto visto che non ci vedevamo da qualche tempo. Ha salutato i giocatori e ci ha fatto l’in bocca al lupo. Sa benissimo che ancora non abbiamo conquistato niente”