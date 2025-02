Conte sulla Roma: “Squadra pericolosa, soprattutto quando attacchi”

Napoli-Roma, questo il big match che andrà in scena domani alle ore 20:45. Una gara molto importante per entrambe le compagini, con i giallorossi che vogliono cercare la scalata verso la zona Europa e il club partenopeo che, invece, vuole mantenere la vetta della classifica. A parlare di ciò in conferenza stampa è stato il tecnico Antonio Conte. Queste le sue parole: “Con la Roma bisogna fare molta attenzione quando attacchi. Ti devi preparare con alcuni giocatori al fatto che se dovessi perdere palla c’è bisogno di evitare la ripartenza. Vogliamo fare una bella partita per andare avanti con i discorsi che stiamo facendo dall’inizio dell’anno. Simeone e Politano? Tutto può incidere, sia in maniera positiva che in maniera negativa. Vedere Simeone che rischia la faccia o Politano che non molla all’82’ e poi esulta fa piacere. Anche gli stessi Ngonge e Gilmour. I ragazzi stanno crescendo di mentalità e stanno pensando al noi piuttosto che all’io. Poi è normale che da calciatore sei anche un pochino egoista”.

FOTO: Napoli