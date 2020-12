Conte sul Real Madrid: “Non posso pensare che scenda in campo per pareggiare”

Intervenuto a Sky, nel dopo partita di Inter-Bologna, Antonio Conte è stato interpellato a proposito del prossimo turno di Champions: “Il Real Madrid? Parliamo di squadre talmente blasonate che non posso pensare che scendano in campo pensando di pareggiare. È una delle squadre migliori al mondo, una squadra che rischia di uscire dalla Champions. Dobbiamo pensare a noi e a essere padroni del nostro destino. La mia speranza è che vincendo andremo avanti. Anche lo Shakhtar è in ballo per la qualificazione, non dobbiamo avere rimpianti“.