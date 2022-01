Conte sul mercato: “Ho parlato con il club, è stato un incontro molto positivo. Le decisioni ora spettano a loro”

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Chelsea, ha parlato anche di mercato: “Ho parlato con il club e gli ho detto cosa penso sulla situazione della squadra questa è una cosa importante. Ora la società dovrà decidere il modo migliore per andare avanti, non ho nessuna aspettativa, sono un allenatore e so che in questo momento dobbiamo risolvere molti problemi. L’unica cosa che posso fare è tirare il meglio dai miei giocatori per migliorare la squadra. – continua il tecnico italiano parlando in maniera più approfondita dell’incontro con Levy e Paratici. È stato un incontro molto positivo, il presidente e Paratici hanno iniziato insieme la stagione mentre io sono arrivato a metà e di sicuro loro conoscono la situazione meglio di me. È stato un incontro positivo per parlare e dirgli quello che penso della squadra dopo aver lavorato per due mesi qui al Tottenham. Io posso solo offrire tutto il mio lavoro al club come ho sempre fatto in passato e faccio anche in questo momento . Questo è quello che posso offrire io, ma le decisioni spettano al club, non a me. L’ultima parola spetta sempre alla società”.

FOTO: Twitter Tottenham