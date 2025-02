Conte su Raspadori: “Se dovesse toccare a lui, sono sicuro che farà del suo meglio”

Le parole in conferenza stampa del tecnico Antonio Conte riguardo Raspadori e il suo utilizzo.

“Durante l’anno ci sono alcuni calciatori che hanno più possibilità, noi non avendo competizioni europee non avevamo possibilità di dare minutaggio a tutti, poi soprattutto quando le cose vanno bene confermo l’11 titolare, cercando le giuste soluzioni per infortuni o mercato. Io dico sempre che è un’opportunità per tutti, credo sempre in tutti coloro che sono in rosa, hanno la mia fiducia, non devono mai demoralizzarsi se c’è un voto cattivo sui media sportivi, quello che conta è ciò che penso io, ci sono ed hanno tutti la mia fiducia e so che mi possono dare tanto. Se dovesse toccare a lui, sono sicuro che farà del suo meglio. Nei suoi confronti mi sono espresso anche prima del mercato, quelli bravi io possibilmente provo a tenerli, poi ci sono cause di forza maggiore ed accade il contrario ma al di là di voi l’importante per me è che sappia il calciatore della stima. Come tutti, anche Jesus quando lo facevo giocare sembrava stessi facendo giocare l’ultimo arrivato invece poi se li alleni bene e gli fai capire cosa fare fanno del loro meglio”.

Sul momento del Napoli, e sul concetto di percorso: “La barca è navigazione, noi siamo in alto mare. Bisogna avere mente fredda e saper comandare. Bisogna capire come guidarla, dobbiamo vedere dove attraccare la nave al sicuro con quello che ci saremmo meritati di raggiungere. Una volta che si scende si capisce cosa è successo durante il viaggio. Dopo si faranno valutazioni. Se siamo lì è grazie solo ai calciatori, nessun altro. Quando sento attacchi ai ragazzi sono falsità, ringraziamoli”.

Foto: Instagram Napoli