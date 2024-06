Conte su Lukaku: “Spero sempre di averlo dalla mia parte e mai contro”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato anche di Lukaku, a una domanda fattogli.

Queste le sue parole: “Lukaku? Stiamo parlando di un ragazzo e di un calciatore forte. Uno come Osimhen, un calciatore eccellente. Non c’è nessun commento da fare, solo da ammirarli quando giocano e di sperare di averli sempre dalla propria parte e mai contro in partita”.