Conte su Kane: “Vuole allenarsi duramente e migliorare. E’ un attaccante di livello mondiale”

Antonio Conte, parlando in conferenza stampa, si è soffermato anche su Harry Kane: “Ha segnato sette reti. Fare gol non è mai facile. Sono contento per lui e per la nazionale, ora l’Inghilterra è pronta per il Mondiale. E’ un buon risultato. Hai visto l’Italia, siamo agli spareggi. Sono felice per lui. Stiamo parlando di un attaccante di livello mondiale. Per noi è un giocatore importante. Segnare è una spinta per lui. Ho avuto l’opportunità di conoscerlo molto di più. Vuole allenarsi molto duramente e migliorare. E’ fantastico per me perché il mio primo compito è portare i giocatori a un altro livello. Molti giocatori possono farlo”.

FOTO: Twitter Tottenham