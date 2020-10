Conte su Gervinho: “E’ un ottimo calciatore, ma ho rispetto per i miei ragazzi. Non penso né a gennaio né a febbraio”

Accostato in passato all’Inter come vi avevamo raccontato, Gervinho, adesso al Parma, resta un nome caldo e Antonio Conte, durante la conferenza stampa, ha chiuso ogni rumors sull’attaccante dei gialloblu: “Non parlo di giocatori che sono in altre squadre, è un ottimo giocatore e sta facendo cose buonissime, ma ho grandissimo rispetto per il Parma, per i suoi giocatori e soprattutto per i miei calciatori. Sono contento per i giocatori che ho. Non sto pensando né a gennaio, né a febbraio né a marzo, ma alla partita di domani”.

Foto: twitter Inter