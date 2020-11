Conte su Eriksen: “Play alla Pirlo? No, è un ruolo che lo penalizzerebbe”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa prima della sfida al Torino, una delle domande riguardava la possibilità di schierare Eriksen come playmaker:

“No, secondo me no. È un ruolo che penalizzerebbe troppo il calciatore. Christian ha una dote importante secondo me, ha un calcio importante, sia di destro che di sinistro. Se gli togli la migliore dote e lo metti davanti alla difesa snaturi totalmente il giocatore. Questo è un giudizio tecnico che vi do, poi altre persone ne potranno dare di diversi. Però penso che quello dell’allenatore sia molto più importante, rispetto ad altri che se lo immaginano in altre situazioni”.

Foto: Instagram personale Conte