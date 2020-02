Conte su Eriksen: “È appena arrivato, deve ancora capire alcune cose. Meglio non dire cosa gli ho chiesto”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della prestazione di Eriksen contro l’Udinese: “Eriksen è un ragazzo che è arrivato da cinque giorni. Eravamo un po’ forzati, viste le assenze, ad accelerare il processo di inserimento, deve ancora entrare nelle nostre idee di gioco. Si vede la personalità, deve trovare la giusta intensità per giocare questo tipo di partite. Cosa gli ho chiesto? Preferirei non dirlo, può migliorare molto anche perché aumentando l’intensità può capire cosa chiediamo ai nostri centrocampisti. L’Udinese ci aveva creato problemi anche a San Siro, è una squadra di gamba. Proprio per questo sono contento della sua prestazione”.

Foto: Inter Twitter