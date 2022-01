Conte su Eriksen: “Bellissimo rivederlo su un campo da calcio, per lui la porta è sempre aperta”

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha speso qualche parole in conferenza stampa sul suo ex giocatore all’Inter Christian Eriksen: “Non ho parlato recentemente con Christian, ma sicuramente è bellissimo vederlo di nuovo su un campo di calcio che calcia un pallone. Stiamo parlando di un giocatore davvero importante, soprattutto di un uomo top. Penso che per lui la porta sia sempre aperta”.

FOTO: Twitter Tottenham