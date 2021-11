Conte su Dele Alli: “Ha un grande potenziale. Gli darò la possibilità di dimostrare il suo talento”

Antonio Conte ha parlato prima della partita tra Tottenham e Everton. Ecco le parole dell’allenatore su Dele Alli: “Ricordo molto bene quando abbiamo giocato contro il Tottenham in passato, in particolare una partita in cui abbiamo perso dopo 13 vittorie di fila e Dele ha segnato due volte. Ma questo è il passato. Adesso c’è un presente e sicuramente Dele è un giocatore che ha un grande potenziale“.

L’allenatore ha poi continuato: “Fisicamente è forte e molto bravo. Di sicuro gli do la possibilità di dimostrare che ha talento. Allo stesso tempo, quando scelgo l’undici titolare, lo faccio perché penso che possano portare la squadra alla vittoria, lo stesso quando faccio dei cambi durante la partita“.

Foto: sito ufficiale Tottenham